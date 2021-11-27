Глава Северной Осетии рассказал, как будет развиваться республика до 2030 года

Фото: сайт главы РСО - Алания.

Сергей Меняйло принял участие в Стратегической сессии по защите моделей экономического развития субъектов СКФО, которая прошла под председательством Михаила Мишустина в режиме видеоконференцсвязи.

В модели экономического развития РСО - Алания отражены векторы развития таких перспективных для республики отраслей, как АПК, промышленность, туризм, коммунальная отрасль, транспортно-логистический комплекс. Осуществление всех обозначенных в программе инициатив позволит республике снизить напряженность на рынке труда, а главное - повысить уровень благосостояния жителей.

Тем более, как отметил Сергей Меняйло, Северная Осетия обладает серьезным потенциалом, богатыми ресурсами, которые нужно правильно использовать.

- Модель экономического развития была разработана с учетом сильных и слабых сторон. Важно отметить, что этот документ будет «живым», «гибким» - обновлять и дополнять его планируется каждый год с учетом актуальных потребностей, - сказал Сергей Меняйло.

К примеру, в сельском хозяйстве планируется реализовать проекты по интенсивному садоводству, строительству тепличных комплексов, рыбоводству, переработке, мясному и молочному животноводству - всего 17 проектов на 36,2 млрд рублей инвестиций с созданием 2,7 тысячи новых рабочих мест.

Развивать промышленность будут 6 проектов на 4,5 млрд рублей, что даст республике 400 новых рабочих мест, а также модернизация простаивающих промышленных площадок.

Вывести на более высокий уровень туристическую отрасль позволит реализация трех масштабных проектов: ВТРК «Мамисон», «Туристский кластер «Горная Дигория», тематический парк «Алания парк», туристско-рекреационный комплекс «Кахтисар» (общая сумма инвестиций - более 23 млрд рублей, 3600 рабочих мест).

Кстати, «Мамисон», уверены республиканские власти, - один из пяти «прорывных» проектов для Северной Осетии. Также приоритетными Сергей Меняйло назвал строительство тепличного комплекса, закладку яблоневого сада и возведение плодохранилища, создание вертикально интегрированного агрохолдинга, проект по развитию форелевого хозяйства.