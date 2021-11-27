Эксперты исследовали воздух на месте массового забоя чумных свиней на Ставрополье

Специалисты ГБУ СК «Ставропольский центр государственного экологического мониторинга» проверили качество воздуха на месте массового забоя чумных свиней в Красногвардейском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны природы Ставрополья.

Эксперты проверяли воздух по 30 химическим показателям на расстоянии 500 метров от очага горения. Ими было выявлено незначительное превышение предельно допустимой концентрации углекислого газа. Концентрация превышает предельно допустимую на один миллиграмм в кубическом метре.

Пробы также брали на границах жилых застроек. Там отклонений не обнаружили.

Напомним, на днях в Красногвардейском районе обнаружили вспышка африканской чумы свиней. По правилам, в радиусе в 25 километрах должно быть уничтожено все поголовье. Хозяевам должны компенсировать потерю живности.