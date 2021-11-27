Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 ноября 2021 8:38

Эксперты исследовали воздух на месте массового забоя чумных свиней на Ставрополье

Отклонения нашли только недалеко от очага горения
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Специалисты ГБУ СК «Ставропольский центр государственного экологического мониторинга» проверили качество воздуха на месте массового забоя чумных свиней в Красногвардейском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны природы Ставрополья.

Эксперты проверяли воздух по 30 химическим показателям на расстоянии 500 метров от очага горения. Ими было выявлено незначительное превышение предельно допустимой концентрации углекислого газа. Концентрация превышает предельно допустимую на один миллиграмм в кубическом метре.

Пробы также брали на границах жилых застроек. Там отклонений не обнаружили.

Напомним, на днях в Красногвардейском районе обнаружили вспышка африканской чумы свиней. По правилам, в радиусе в 25 километрах должно быть уничтожено все поголовье. Хозяевам должны компенсировать потерю живности.