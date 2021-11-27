Подростков, напавших на ровесников за фото убитого котенка в Ставрополе, ищут три месяца

Полиция Ставрополя с августа 2021 года устанавливает лиц, причастных к избиению подростков за фото обезглавленного котенка. Об этом сказано в ответе ведомства на запрос "КП-Ставрополь".

- Ведется административное расследование, в ходе которого устанавливаются лица причинившие телесные повреждения несовершеннолетнему. Лиц, объявленный в розыск по данному факту, нет, - говорит в ответе.

Молодым людям, которых, судя по видео, было много, грозит административная ответственность по статье "Побои". Наказание за правонарушение - штраф до 30 тысяч рублей, либо арест, либо принудительные работы.

В то же время после убийства котенка и публикации фото с места убийства в сеть возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

- По факту убийства животного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ (Жесткое обращение с животными). Один из подростков поставлен на профилактический учет.

Что говорят о своем поступке нападавшие - узнаете в материале "КП-Ставрополь".