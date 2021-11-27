100% посевов озимых взошли в семи районах Ставропольского края

Губернатор Владимир Владимиров рассказал о первых итогах аграрной кампании 2021-2022 годов в Ставропольском крае. Уже в семи районах региона взошло 100% озимых культур.

- Эти зеленые побеги - озимые, сев которых недавно завершили ставропольские аграрии. Посевные площади пшеницы, ячменя и рапса составили 2,1 миллиона гектаров. Благодаря хорошей погоде и соблюдению агротехнологических условий сегодня уже взошло 92% посевов. Оставшиеся 8% также опасений тоже не вызывают – они тоже скоро поднимутся, - написал глава Ставрополья.

Стопроцентные всходы наблюдаются в семи районах края. Это Апанасенковский, Арзгирский, Нефтекумский, Туркменский, Александровский, Благодарненский и Курской районы.