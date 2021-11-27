В Ставропольском крае перед зимой потеплеет до 17 градусов

Гидрометцентр обещает потепление до 17 градусов в Ставропольском крае. В некоторых районах пройдет дождь и усилится ветер. Это следует из данных с сайта учреждения.

28 ноября на Ставрополье потеплеет до 9-14 градусов. Местами пойдет дождь, образуется туман. В Ставрополе температура поднимется до 12 градусов, но ветер будет достигать девяти метров в секунду. Ночью градусники будут показывать 3-5 градусов.

В понедельник воздух прогреется до 17 градусов. Дожди в отдельных районах не прекратятся.