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Общество27 ноября 2021 12:34

В Ставропольском крае перед зимой потеплеет до 17 градусов

Но пойдет дождь и усилится ветер
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Гидрометцентр обещает потепление до 17 градусов в Ставропольском крае. В некоторых районах пройдет дождь и усилится ветер. Это следует из данных с сайта учреждения.

28 ноября на Ставрополье потеплеет до 9-14 градусов. Местами пойдет дождь, образуется туман. В Ставрополе температура поднимется до 12 градусов, но ветер будет достигать девяти метров в секунду. Ночью градусники будут показывать 3-5 градусов.

В понедельник воздух прогреется до 17 градусов. Дожди в отдельных районах не прекратятся.

Погода в Ставропольском крае. Фото: stavpogoda.ru

Погода в Ставропольском крае. Фото: stavpogoda.ru