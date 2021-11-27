Два человека погибли в тройном ДТП под Ставрополем из-за обгона

Фото с места: УГИБДД по СК

На трассе под Ставрополе в ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

По предварительной информации, 27 ноября, ближе к 15 часам, на шестом километре трассы "Подъезд к Ставрополю" случилась аварию между двумя легковушками. Хендэ Солярис обгонял Лада Гранта и не справился с управлением, из-за чего влетел ей в бок. По инерции Гранта въехала в стоящий на обочине без водителя грузовик, а Солярис продолжил движение, зацепил бетонный отбойник и перевернулся на обочине.

- От полученных травм на месте скончалась пассажир Солярис, водитель Соляриса скончалась спустя час в больнице. Другие участники автоаварии не пострадали. На месте работают наряды ДПС, обстоятельства уточняются, - сказано в сообщении УГИБДД по Ставропольскому краю.