Суд Ставрополя арестовал замминистра Моргунову на два месяца

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Ирину Моргунову. Чиновница пробудет в СИЗО до конца января 2022 года, сообщил источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Другой собеседник издания сообщал, что замминистра задержали в четверг, после допроса. Ей вменяют должностное преступления. По словам источника, это превышение должностных полномочий.

Моргунова занимает должность с апреля 2021 года. До этого она работала в министерстве имущественных отношений Ставропольского края, а также в мэриях трех городов - Ставрополя, Невинномысска и Михайловска. Свою трудовую деятельность начинала с поста кассира в ЦУМ Ставропольский горпромторг. Имеет два высших образования - "Юриспруденция" и "Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами".