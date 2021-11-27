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Происшествия27 ноября 2021 16:15

Суд Ставрополя арестовал замминистра Моргунову на два месяца

Чиновница пробудет в СИЗО до января 2022 года
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
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Ленинский районный суд Ставрополя арестовал заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Ирину Моргунову. Чиновница пробудет в СИЗО до конца января 2022 года, сообщил источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Другой собеседник издания сообщал, что замминистра задержали в четверг, после допроса. Ей вменяют должностное преступления. По словам источника, это превышение должностных полномочий.

Моргунова занимает должность с апреля 2021 года. До этого она работала в министерстве имущественных отношений Ставропольского края, а также в мэриях трех городов - Ставрополя, Невинномысска и Михайловска. Свою трудовую деятельность начинала с поста кассира в ЦУМ Ставропольский горпромторг. Имеет два высших образования - "Юриспруденция" и "Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами".