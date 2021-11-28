В Северной Осетии с 1 декабря рекомендуют вернуть очное обучение и разрешить деятельность банкетных залов

Глава Роспотребнадзора Северной Осетии во время заседания оперативного штаба в связи со снижением числа зараженных коронавирусом рекомендовал перевести студентов ссузов и вузов на очное обучение и разрешить деятельность банкетных залов.

Он предложил не продлевать с 1 декабря дистанционку.

Также с 1 декабря разрешить деятельность банкетных залов при условии одновременного нахождения не более 100 гостей.

При этом глава Роспотребнадзора Северной Осетии пояснил, что в банкетных залах и ресторанах находиться можно только при наличии QR-кодов и соблюдении санитарных норм.

По последним данным на 28 ноября 2021 в республике подтверждено — 28 244 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 24 329 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 743 человек.