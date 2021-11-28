Резидент Comedy Club посетил на Ставрополье подворье казаков-некрасовцев

Фото: администрация Предгорного округа

Один из участников юмористического дуэта «20:14» Оганес Григорян, резидент Comedy Club посетил подворье «Жар-птица» села Садового Предгорного округа.

Этнодеревня - одна из нескольких туробъектов Ставрополья, представляющих быт казаков-некрасовцев.

Для гостей здесь проводят экскурсии, обряды и церемонии, предлагают национальные блюда. Оганес Григорян познакомился с культурой некрасовцев.

Гость погрузился в казачий быт, поучаствовал в церемонии чаепития, отведал национальные блюда, рецепты которых некрасовцы бережно передают из поколения в поколение.