Прокуратура Ставрополья выяснит причину ДТП с конструкцией системы "Платон"

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту ДТП в Левокумском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

28 ноября на трассе "Кочубей - Минводы" в дороге у грузовика поднялся прицеп, который в итоге зацепил железобетонную конструкцию системы "Платон". Пострадал водитель, он в срочном порядке госпитализирован.

- По данному факту аппаратам прокуратуры Ставропольского края организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказан в сообщении прокуратуры Ставропольского края.