На Ставрополье почти 2 тысячи человек сделали прививку от COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Ставропольском крае от коронавируса привились 1928 человек. Общее число иммунизированных составило 1 миллион 37 тысяч человек. Об этом рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

- Прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 сделали уже 1 миллион 37 тысяч жителей Ставрополья. Полностью завершили иммунизацию, получив второй компонент - 861 тысяча человек, - заявил политик.

Медики региона выявили 480 новых случаев заражения коронавирусом, 210 пациентов выписали из больниц - они смогли побороть болезнь. К сожалению, 39 человек скончались.