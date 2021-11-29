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Здоровье29 ноября 2021 5:57

На Ставрополье почти 2 тысячи человек сделали прививку от COVID-19 за сутки

Общее число вакцинированных давно перевалило за миллион человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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За прошедшие сутки в Ставропольском крае от коронавируса привились 1928 человек. Общее число иммунизированных составило 1 миллион 37 тысяч человек. Об этом рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

- Прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 сделали уже 1 миллион 37 тысяч жителей Ставрополья. Полностью завершили иммунизацию, получив второй компонент - 861 тысяча человек, - заявил политик.

Медики региона выявили 480 новых случаев заражения коронавирусом, 210 пациентов выписали из больниц - они смогли побороть болезнь. К сожалению, 39 человек скончались.