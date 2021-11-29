МВД Ставрополья опровергло слухи об аресте главреда "Открытой газеты"

Пресс-служба МВД России по Ставропольскому краю сообщила, что информация о задержании главного редактора "Открытой газеты" Людмилы Леонтьевой не соответствует действительности. Слухи распространились в нескольких краевых СМИ.

- Данная информация не соответствует действительности, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что полиция изъяла тираж газеты за публикацию материалов "деструктивного характера", а учредителю вменяли статью 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Главный редактор считает, что истинной причиной задержания учредителя и ранее произведенной вместе с этим конфискации тиража газеты стал один из опубликованных материалов, в котором говорится о происходящем в колхозе "Россия".