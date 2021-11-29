30 ноября губернатор Ставрополья Владимир Владимиров организует "Прямую линию"

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров проведет очередную "Прямую линию" с населением региона 30 ноября в социальных сетях. Обычно организовывали трансляцию в Инстаграм и на телевидении, но в этот раз ограничатся официальными аккаунтами губернатора в соцсетях.

- Подключайтесь, заходите, задавайте вопросы! Пожалуйста, при обращении в Direct не забывайте оставлять контакты для обратной связи. До встречи в онлайне завтра! - написал Владимиров.

Напомним, "Прямая линия" с губернатором - формат общения, при котором политик получает вопросы и просьбы в прямом эфире и отвечает на них. Владимиров проводит такие встречи каждый месяц, чтобы не терять связь с населением.

При обсуждении многих проблем сразу подключают министров, чтобы те дали свой комментарий.