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Происшествия29 ноября 2021 8:18

Ставрополец сел в тюрьму на 3 года за насилие над приставом

Женщина при исполнении получила перелом
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Житель Изобильненского округа Ставропольского края получил тюремный срок в 3 года и 6 месяцев колонии строгого режима за нападение на пристава. Женщина исполняла обязанности, когда мужчина толкнул ее так, что та сломала копчик.

Сотрудники ведомства искали женщину, которая не платила алименты, и пришли по адресу ее проживания. Дверь открыл мужчина и стал скрывать свое знакомство с неплательщицей.

- После требования показать паспорт, лежащий на столе, гражданин оттолкнул судебного пристава. В результате своих умышленных действий работник службы получила закрытый перелом копчика, - сказано в сообщении УФССП Ставрополья.

Преступник прошел по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", а женщина получила 7 месяцев исправительных работ.