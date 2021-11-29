Ставрополец сел в тюрьму на 3 года за насилие над приставом

Житель Изобильненского округа Ставропольского края получил тюремный срок в 3 года и 6 месяцев колонии строгого режима за нападение на пристава. Женщина исполняла обязанности, когда мужчина толкнул ее так, что та сломала копчик.

Сотрудники ведомства искали женщину, которая не платила алименты, и пришли по адресу ее проживания. Дверь открыл мужчина и стал скрывать свое знакомство с неплательщицей.

- После требования показать паспорт, лежащий на столе, гражданин оттолкнул судебного пристава. В результате своих умышленных действий работник службы получила закрытый перелом копчика, - сказано в сообщении УФССП Ставрополья.

Преступник прошел по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", а женщина получила 7 месяцев исправительных работ.