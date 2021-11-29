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Происшествия29 ноября 2021 8:37

В Левокумском округе 17-летняя девочка умерла от отравления грибами своего соседа

Пенсионер хотел передать гостинец, не зная, что грибы ядовитые
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Следственный комитет Ставропольского края открыл уголовное дело после смерти несовершеннолетней жительницы Левокумского округа. Она попала в больницу с отравлением от грибов, которыми ее угостил 73-летний сосед.

По данным расследования, мужчина передал гостинец соседям, мама и дочь съели грибы и попали в больницу. Девочка не пережила отравление и скончалась. Теперь пенсионер стал фигурантом уголовного дела по статье "причинение смерти по неосторожности".

- Следственное управление СКР по Ставропольскому краю призывает граждан быть бдительными, собирать только известные съедобные грибы, уметь их отличать от ядовитых двойников, а также не срезать грибы у трассы близ промышленных предприятий, - напомнили в ведомстве.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о мужчине, который напал на пристава и сломал женщине копчик. За это он попал в колонию строгого режима на 3 года и 6 месяцев.