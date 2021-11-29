В Буденновском округе Ставрополья возведут водовод за 9,7 миллиардов рублей

В ближайшие пять лет в Ставропольском крае построят новый водовод от Грушевского водохранилища до поселка Новая Жизнь. Общая стоимость проекта - 9,7 миллиардов рублей.

Благодаря строительству водовода получится обеспечить 12 малых населенных пунктов качественной питьевой водой. В общей сложности в них проживают почти 100 тысяч человек.

- Во-первых, мы улучшим комплексное водоснабжение в территории. Во-вторых, откроем возможности для развития действующих в городе производств и создания новых рабочих мест, - рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Отметим, региональные власти реализуют программу обеспечения поселков и сел водопроводной водой. В 2021 году качество воды повысят в 120 поселениях.