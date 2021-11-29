В Карачаево-Черкесии в 2022 году, в год празднования 100-летия республики, капитально отремонтируют 18 школ

В следующем году, юбилейном для республики, в КЧР приступят к капитальному ремонту 23 школ. Хорошей новостью поделился глава региона Рашид Темрезов в своем официальном аккаунте в Instagram.

- Из них капремонт 18 школ завершится в этом же году, и к началу нового учебного года, к 1 сентября 2022 года, детки пойдут учиться уже в обновленную школу. Еще в 5 учреждениях капремонт продлится чуть дольше, и завершится в 2023 году, - написал руководитель республики.

Рашид Темрезов отметил, что в рамках исполнения поручений президента по модернизации школьных систем образования в школах будет произведен широкий комплекс ремонтных работ, что, фактически, позволяет говорить о полной реконструкции зданий: «Это и ремонт кровли, фундамента, потолков, окон и дверей, ремонт фасадов и внутренние облицовочные работы. Заменим системы отопления, вентиляции, канализации, водоснабжения, систем пожаротушения и т. д. Плюс ко всему, планируется благоустройство территорий и спортплощадок, оснащение мебелью и оборудованием, обновление учебников и пособий. Это большая серьезная работа, буду держать все под своим личным контролем!».

Рашид Темрезов также обратил внимание глав городов и районов на необходимость перехода общеобразовательного процесса на время капитального ремонта в иные организации:

- Важно сделать это в кратчайшие сроки и выбрать оптимальные варианты с необходимой инфраструктурой и оснащенностью.