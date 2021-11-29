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Общество29 ноября 2021 11:04

В Светлограде пенсионеры пожаловались на отсутствие общественного транспорта

По словам горожан, добираться пешком до аптеки или продуктового магазина пожилым людям тяжело
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Жители улицы Садовая города Светлограда жалуются, что с апреля 2021 года по их улице перестал ходить маршрут автобуса №14.

По их словам, они уже обращались в администрацию города, но проблему так и не решили.

- У нас на улице живет много пенсионеров. До ближайшего автобуса нужно идти 1км, а мы уже люди с подорванным здоровьем, у нас нет поблизости ни магазина ни аптеки. После каждого похода в аптеку или магазин нам приходится лежать в постели несколько дней, - поделились жители Светлограда в беседе с корреспондентом «КП-Ставрополь».