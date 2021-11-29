В 2022 году мэрия Ставрополя освоит 15,7 миллиардов рублей бюджета

В пресс-службе заксобрания региона сообщили, что в 2022 году администрация Ставрополя намерена освоить 15,7 миллиардов рублей бюджета. При этом, по прогнозам, казна города пополнится на 15,5 миллиардов рублей.

- В городской казне предусмотрены средства на строительство и капитальный ремонт школ, приобретение продуктов питания и услуг по организации питания для муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя, социальные выплаты населению, иные расходы в социальной сфере, - рассказали в ведомстве.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в ближайшие пять лет в регионе планируют реализовать проект водовода за 9,7 миллиардов рублей, который сможет обеспечить питьевой водой 12 населенных пунктов.