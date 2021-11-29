Житель Ставрополья пошел под суд за угрозы соседке, которая якобы вредила его голубям

57-летний житель Изобильненского округа пойдет под суд по двум статьям: "незаконное проникновение в жилище" и "угроза убийством". Он напал на соседку, думая, что та вредит его голубям.

- Следствием установлено, что вечером 13 июля текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил, что его соседка оставляет нечистоты в клетке его голубей. Дождавшись, когда женщина откроет замок входной двери, обвиняемый незаконно зашел в ее домовладение, избил потерпевшую и угрожал ее убийством, - рассказали в СУ СК по Ставрополью.

Женщина смогла вырваться и позвать на помощь. Дело передали в суд.