Депутаты Ставрополья присоединились к инициативе Госдумы об обязательных QR-кодах

Дума Ставропольского края приняла положительное решение насчет федерального законопроекта о введении обязательных QR-кодов по всей стране. Государственная дума направила региональным властям документ и попросила дать согласиться или отвергнуть его.

Депутатам Ставрополья давали время до 14 декабря, но они уже сейчас одобрили законопроект. Напомним, согласно тексту документа, все культурные учреждения, кафе, рестораны и другие массовые места смогут посещать граждане с сертификатом вакцинации, документом о том, что человек уже переболел коронавирусом, или медотводом.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Северная Осетия при первом голосовании не приняла законопроект. Однако при повторном заседании парламента почти все депутаты выступили за принятия закона.