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Здоровье30 ноября 2021 5:04

475 новых случаев COVID-19 выявили на Ставрополье за прошедшие сутки

Постепенно число инфицированных снижается, но положительная тенденция еще не закрепилась
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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За прошедшие сутки медики Ставропольского края выявили 475 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии заболели 112,8 тысяч человек. Об эпидемиологической ситуации рассказал губернатор края Владимир Владимиров в официальном Инстаграм-аккаунте.

Также за прошедший день выздоровели 119 пациентов с COVID-19, скончались - 37.

- На Ставрополье сделали прививку от коронавируса более 1 миллиона 38 тысяч человек, - написал губернатор.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что региональная дума одобрила законопроект о введении обязательных QR-кодов в общественных местах. Теперь в кафе, театры, фитнес-центры смогут попасть только вакцинированные, переболевшие и люди с медотводами.