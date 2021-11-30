За сутки меньше 1 тысячи человек вакцинировались от COVID-19 на Ставрополье

По состоянию на 30 ноября 2021 года в Ставропольском крае вакцинировались 1 миллион 38 тысяч человек, 810 из них - за прошедшие сутки. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров в официальном Инстаграм-аккаунте.

- За прошедшие сутки из-под медицинского наблюдения выписано 119 человек. Всего выздоровевших – 85,4 тысячи. Динамика заболеваемости – ниже, чем неделю назад, - написал политик.

Действительно, если неделю назад в регионе ежесуточно инфицировались около 530 человек, то теперь число новых случаев заражения коронавирусом упало ниже 500 человек.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что депутаты Ставропольского края поддержали федеральный законопроект о введении обязательных QR-кодов в общественных местах. Теперь их могут посещать только те, кто имеет сертификат о прививке, медотвод или документ о том, что человек переболел коронавирусом.

Также закон поддержали Северная Осетия и Дагестан.