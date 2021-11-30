За сутки на Ставрополье 12 человек попали в больницы после ДТП

Фото: пресс-служба ГИБДД Ставрополья

29 ноября в Ставропольском крае сотрудники ГИБДД зафиксировали 9 серьезных ДТП, в которых пострадали 12 человек. Погибших, к счастью, нет. Об этом рассказали в региональном ведомстве.

В Георгиевске и Предгорном округах произошло две аварии с участием грузовых автомобилей. Автомобиль "ГАЗ" ехал глубокой ночью по трассе, зацепил отбойник и перевернулся. Пострадали два человека. А в Предгорном округе водитель грузового авто проигнорировал временную желтую разметку на участке трассы, где проводят ремонт, выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой.

Также в Ставрополе 19-летний водитель не выдержал дистанцию и врезался в такси. В больницу доставили 50-летнюю пассажирку таксиста, правоохранительные органы проводят проверку.