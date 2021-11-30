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Общество30 ноября 2021 7:31

Мэрия Ставрополя предупредила об отмене новогодних гуляний из-за COVID-19

Пока что окончательного решения по этому вопросу нет, но с большой вероятностью культурно-массовые мероприятия придется отменить
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Администрация Ставрополя сообщила, что скорее всего новогодние гуляния в центре города придется отменить из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Однако пока что окончательного решения нет.

- Горожане заслуживают настоящей волшебной атмосферы Нового года. Поэтому Ставрополь заблистает своим торжественным убранством, создавая праздничное настроение жителям и гостям краевой столицы, - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, за прошедшие сутки в Ставропольском крае выявили 475 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число зараженных достигло 112,8 тысяч человек.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что мэрия Ставрополя отказалась от идеи монтажа огромной новогодней елки на площади Ленина и вернет туда уже привычный лес из маленьких елок.