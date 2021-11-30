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Политика30 ноября 2021 7:56

Заместителем председателя правительства Ставрополья стал Денис Давыдов

Губернатор представил нового члена команды 30 ноября
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Глава Ставропольского края Владимир Владимиров представил нового замечтителя председателя правительства региона. Им стал и.о. вице-премьера регионального кабмина Денис Давыдов.

- Владимир Владимиров отметил, что на посту заместителя председателя Правительства региона Денис Давыдов будет курировать вопросы молодежной политики, культуры, туризма, - сказано в сообщении пресс-службы главы региона.

Напомним, Давыдов семь лет руководил координационным советов "Молодой Гвардии Единой России", а после стал вице-премьером кабинета министров.

Прямо сейчас "КП-Северный Кавказ" ведет прямую трансляцию из зала суда, где оглашают окончательный приговор бывшему мэру Пятигорска Льву Травневу. Его обвиняют в четырех эпизодах по статье "превышение должностных полномочий".