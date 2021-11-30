Заместителем председателя правительства Ставрополья стал Денис Давыдов

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров представил нового замечтителя председателя правительства региона. Им стал и.о. вице-премьера регионального кабмина Денис Давыдов.

- Владимир Владимиров отметил, что на посту заместителя председателя Правительства региона Денис Давыдов будет курировать вопросы молодежной политики, культуры, туризма, - сказано в сообщении пресс-службы главы региона.

Напомним, Давыдов семь лет руководил координационным советов "Молодой Гвардии Единой России", а после стал вице-премьером кабинета министров.

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