Комитет Совфеда рассмотрит вопрос о принятии в Ингушетии индивидуальной программы развития

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин рассказал в докладе Совету Федерации об особенностях формирования бюджета республики. По его словам, регион сильно зависит от дотаций.

- Ингушетия входит в число регионов, в бюджетах которых доля дотации из федерального бюджета превышает 40% объема собственных доходов бюджета, с показателем, превышающим 70%. По итогам 2020 года соотношение дотации из федерального бюджета к собственным доходам бюджета составило 73,5 %, в 2021 году указанное соотношение сохраняется. Таким образом, зависимость регионального бюджета от дотации очень велика, - заявил Сластенин.

Проблемы копились с 2013 года, продолжил он. К середине 2019 года долговые обязательства Ингушетии составили около 12 млрд рублей. Реальный дефицит бюджета складывался в размере более 2 млрд рублей, тогда как собственные доходы республики составляли 5 млрд рублей.

Правительство Ингушетии отмечает, что последнюю пару лет наблюдается устойчивое исполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов. В 2021 году этот показатель вырос на 117,8% относительно результатов прошлого года.

- Без поддержки федерального центра все эти меры в ближайшей перспективе не приведут к значимым результатам и не обеспечат покрытие ежегодного дисбаланса бюджета, составляющего 2,5–3 млрд рублей. Учитывая статистику рождаемости в регионе, данная потребность будет только увеличиваться, поэтому к региону необходимо применить особый подход. Важной мерой в этом направлении станет увеличение объема ежегодной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. В преддверии принятия федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов, рассчитываем на вашу поддержку, - сказал спикер правительства Ингушетии.

Председатель комитета Совфеда по бюджету Анатолий Артамонов предложил сенаторам более подробно изучить проблемы Ингушетии и съездить в регион.

- Считаю, что для детального изучения озвученной в ходе заседания проблемы необходимо организовать выезд сенаторов в Республику Ингушетия и на месте разобраться с ситуацией. Так не должно быть, что один регион успешно развиваем, а другой, который находится рядом, бедствует, - сказал Артамонов.

В повестку комитета также внесут вопрос о принятии индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Ингушетия.