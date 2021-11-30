Матвиенко предложила развивать прикладное искусство Ингушетии на высоком уровне

На третий день мероприятий, посвященных Ингушетии, в Совете Федерации России прошла презентация культуры республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

После концерта национальной музыки состоялась выставка "Ингушетия: из древности до наших дней". На мероприятие пришла спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель правительства республики Владимир Сластенин, где они рассмотрели более 110 предметов из фондов музея и частных коллекций, отражающих многовековую культуру и быт Ингушетии.

Матвиенко впечатлили предметы декоративно-прикладного искусства ингушских мастеров. Она заметила, что эту отрасль надо развивать на более высоком уровне. Кроме того, спикер Совфеда одобрила работу властей Ингушетии по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, отраженную на стенде Горского кадетского корпуса.

Дни Ингушетии в Совете Федерации проходили с 17 по 19 ноября. В ходе заседаний с профильными комитетами правительство республики рассказала сенаторам о ситуации в разных отраслях. Они в свою очередь должны принять меры по поддержке решений важных проблем, среди которых - проблемы с бюджетом.