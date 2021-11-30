Самолет, летевший в Минводы, из-за отказа двигателя вынужденно сел в Волгограде

«Рейс» авиакомпании «Азимут», который следовал по маршруту Нижневартовск-Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 07:53 30 ноября по технической причине.

Сообщается, что на борту самолета было 75 пассажиров, среди них были и дети. Сейчас они ожидают резервного борта из Ростова-на-Дону в терминале аэропорта.

Известно, что при экстренной посадке самолета, на борту которого сработала автоматика, к счастью, никто не пострадал.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что самолет Москва — Гюмри экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод из-за курильщика на борту. Нарушителя сняли с рейса и доставили в линейное отделение полиции в аэропорту Минвод.