В 2021 году на Ставрополье отремонтировали 40 дорожных объектов и 94 км асфальта

За 11 месяцев 2021 года в Ставропольском крае заменили 94 километра дорожного полотна, отремонтировали 40 объектов. Работы прошли в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Всего по программе хотят отремонтировать 107 километров региональных трасс. Ставрополье стало одним из лидеров по реализации нацпроекта - регион серьезно подтянул качество дорог до федеральных нормативов.

- Ежедневно по ним проезжают десятки и сотни автомобилей. Уверен, что жители городов и сел, где уже завершен дорожный ремонт в рамках нацпроекта, успели положительно оценить проведенную работу, - заявил министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на реализацию национальных проектов в 2022 году власти Ставрополья направили 23 миллиарда рублей.