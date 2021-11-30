Вершина книг: «Читай-город» открыл второй магазин в Пятигорске

Первый «Читай-город» появился в Пятигорске в 2016 году и сразу стал популярным. Уже пять лет сюда с удовольствием приходят люди разных возрастов приобретать любимые книги, знакомиться с новинками, узнавать что-то интересное. Второй магазин сети открылся в начале ноября в ТРЦ «Вершина Плаза».

В «Читай-городе» богатая коллекция классики, художественная, детская и деловая литература, учебные пособия и книги на иностранных языках, а также уникальные подарочные издания. Здесь можно приобрести сувениры, канцелярию для школы и офиса, товары для детского и взрослого творчества. Современное яркое пространство и огромный выбор книг позволяют проводить здесь время с удовольствием всей семье. Особое внимание в сети уделяется выбору «Книги месяца» - в ноябре прислушаться к внутреннему миру помогала книга «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» психолога Ольги Примаченко.

В литературе продолжает расти тренд на медицинский нон-фикшн - с начала года читатели активно интересуются книгой Наталии Горн «7 нот здоровья. Как повысить качество жизни за 7 недель». Переход многих компаний на удаленку привлек дополнительное внимание к фрилансу и заработку в интернете - например, пользуется популярностью книга «Пиши как художник. Как создавать цепляющие инстаграм-тексты». Изучая серьезные темы, не забываем и про маленькие радости - книга книга рецептов Марии Белой «Вкусные мечты. Чизкейки, пирожные, банкейки и невероятные торты» позволит порадовать себя и близких домашними сладостями для уютных посиделок.

«Карта любимого покупателя» поможет накопить бонусы и приобрести книги со скидкой, а подарочные сертификаты - универсальный вариант подарка для любимых, друзей и коллег. Для детей есть «Личная карта читай-агента», с которой ребенок сам может выбрать книгу и совершить покупку.

Для тех, кто предпочитает online-покупки, магазин станет удобным пунктом бесплатной доставки интернет-заказов из www.chitai-gorod.ru.

А если вы любите знакомиться с книгами лично - новый магазин в Пятигорске находится по адресу: Ессентукская улица, 31 а, ТРЦ «Вершина Плаза», 2-й этаж.