В Ставрополе экс-полицейский обвиняется в убийстве друга из-за миллиона рублей

Следком Ставропольского края завершил расследование дела бывшего полицейского, который убил своего друга за 1 миллион рублей. Материалы передали в суд, судьбу бывшего правоохранителя решат в ближайшие месяцы.

По данным следствия, 12 декабря 2020 года в полицию Ставрополя обратилась местная жительница, сообщив об исчезновении ее 29-летнего сына. Когда сотрудники МВД начали поиски, выяснили, что последним пропавшего видел его знакомый, работник полиции.

- Установлено, что ночью 10 декабря 2020 года обвиняемый с целью завладения денежными средствами в сумме более 1 миллиона рублей, заманил своего друга в безлюдное место в лесной массив. После чего выстрелил ему из незарегистрированного пистолета в затылочную часть головы, - рассказали в ведомстве.

После убийства мужчина отвез тело загород, в лес. Он спрятал убитого и его личные вещи, а деньги забрал себе. 17 декабря случайный проезжий заметил заметил неладное и позвонил в полицию.

Прокурор утвердил обвинительное заключение и передал дело в суд.