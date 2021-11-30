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Общество30 ноября 2021 9:43

На Ставрополье 360 млн рублей выделят из бюджета для поддержки детских летних лагерей

Власти пересмотрят законодательство и станут оказывать больше поддержки организациям, обеспечивающим отдых школьников
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае из регионального бюджета направят больше 360 миллионов рублей на организацию кампании детского летнего отдыха в 2022 году. Власти обеспечат школьников питанием и возьмут часть расходов на себя.

- Речь идет о безопасности жизни и здоровья, о благополучии детей Ставрополья. Мы должны делать все, чтобы эта работа везде в крае велась безукоризненно, получала все необходимое обеспечение и самое пристальное внимание на всех уровнях управления, - заявил губернатор края Владимир Владимиров.

В правительстве региона рассмотрели расширение законодательства относительно организации оздоровительного детского отдыха во время летних каникул. Окончательное решение примут позже.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что пандемия не помешала детям отправиться в летние лагеря в 2021 году. Весь персонал прошел иммунизацию, детей осматривали врачи.