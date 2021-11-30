Парламент Кабардино-Балкарии принял федеральный законопроект о QR-кодах

Депутаты Кабардино-Балкарии приняли законопроект Государственной думы России об обязательном введении QR-кодов в общественных местах. За поддержку законопроекта проголосовали 43 депутата, против - 11, один человек воздержался.

Согласно документу, все культурные учреждения, кафе, рестораны и другие массовые места смогут посещать граждане с сертификатом вакцинации, документом о том, что человек уже переболел коронавирусом, или медотводом. Законопроект вызвал резонанс в обществе.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что власти Ставропольского края тоже приняли законопроект. Краевой думе давали время для рассмотрения документа до 14 декабря, однако депутаты приняли решение раньше срока.