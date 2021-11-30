В Нефтекумском округе 19-летний ставрополец пойдет под суд за уклонение от службы

Следком Ставропольского края сообщил, что правоохранители завершили расследование уголовного дела против 19-летнего жителя Нефтекумского округа. Он подозревается в уклонении от воинской службы.

- По данным следствия, обвиняемый дважды получил повестку о необходимости явки в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Однако в назначенное время без уважительной причины в военный комиссариат не явился, - сказано в сообщении ведомства.

Дело передали в суд, где его рассмотрят по существу. Теперь юноше грозит штраф до 200 тысяч рублей и даже тюремный срок до двух лет. Судья ознакомится с материалами дела и установит степень вины.