Курортный сбор в Геленджике: есть результаты и предложения

На средства, поступившие от курортного сбора, в Геленджике благоустраиваются территории, появляются симпатичные фигурки на набережных, спортивные, игровые площадки на территории муниципалитета.

В частности, на днях на набережной курорта установлены три обзорных бинокля. Теперь совершенно бесплатно жители и гости Геленджика могут любоваться прелестями Геленджикской бухты, морскими пейзажами и горами Маркотского хребта.

В продолжение хорошего начинания, администрация Геленджика до 26 ноября собирала предложения от горожан о том, куда направить средства курортного сбора 2022 года.

В настоящее время на официальном сайте администрации курорта открыто «Общественное голосование по реализации средств курортного сбора на 2022 год».

Фото: Instagram администрации Геленджика

На выбор - несколько пунктов. Среди них:

- благоустройство общественной территории (парковой зоны) на пересечении улиц Курзальная и Революционная в г. Геленджик;

- обустройство детских спортивно-игровых площадок в сельских округах муниципального образования город-курорт Геленджик;

- устройство тематической архитектурной подсветки на набережной с. Дивноморское;

- устройство скейт-парка в Геленджике.

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо до 3 декабря, то есть уже сейчас, зайти на сайт администрации Геленджика, в раздел «Главная» - «Архив опросов» - «Общественное голосование по реализации средств курортного сбора на 2022 год» (активная ссылка – в «шапке» профиля) и выбрать один из предложенных вариантов.

- Если вам важно, каким будет Геленджик, примите участие в голосовании! - отмечено в Instagram пресс-службы администрации Геленджика.