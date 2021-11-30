COVID-госпиталь закрыли в КЧР из-за отсутствия больных

По информации министерства здравоохранения Карачаево-Черкесии, в республике больше двух недель наблюдается устойчивая тенденция снижения числа больных коронавирусом, нуждающихся в госпитализации.

- В настоящее время в ковид-госпиталях республики проходят лечение 544 пациента. Это в 2 раза меньше, чем было в пиковую нагрузку 26 октября, когда в ковид-госпиталях КЧР одновременно проходили лечение 1058 человек, - уточняет ведомство.

На этом фоне, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространения COVID-19, госпиталь на базе Карачаевской центральной городской и районной больницы теперь закрыт и переведен в резерв. Из «красной зоны» выписали двух последних пациентов, выздоровевших от ковида.

Как уточнили в штабе, в основном ЦРБ обеспечивала медицинской помощью больных Карачаевского городского округа, Карачаевского района и Зеленчукского района.

- В госпиталь отправляли большей частью пациентов с заболеванием средней тяжести, - сказали в ведомстве.