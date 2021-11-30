Во Владикавказе СКР начал проверку после обнаружения тела подростка в автомобиле

Фото: СКР по РСО-Алания

В Северной Осетии после обнаружения тела 15-летнего молодого человека в салоне автомобиля на улице Дзусова в городе Владикавказе проводится проверка. Об этом сообщается на официальном сайте республиканского СКР.

Как установлено следователями, 30 ноября 2021 года примерно в 18 часов внутри припаркованной легковушки было найдено тело подростка без признаков насильственной смерти. В связи с этим организована доследственная проверка.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба ведомства.

Свою проверку проводит также прокуратура Северной Осетии, которая намерена выяснить условия проживания несовершеннолетнего и дать оценку действиям его законных представителей.