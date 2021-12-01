За сутки на Ставрополье 11 человек пострадали в ДТП, еще один погиб от травм

Фото: пресс-служба ГИБДД Ставрополья

В Ставропольском крае 30 ноября, в последний день осени, 11 человек пострадали в ДТП, еще один человек погиб. Смертельная авария произошла в Изобильненском округе - столкнулись легковой и грузовой автомобили.

По данным ГИБДД Ставрополья, водитель ВАЗ-210540 не уступил дорогу на трассе и столкнулся с КамАЗом. Водителя легковушки госпитализировали в больницу, но медикам не удалось его спасти, травмы были слишком серьезными.

- При осмотре легкового автомобиля обнаружены технические неисправности, при которых эксплуатация запрещена. По факту автоаварии проводится проверка, - рассказали в пресс-службе.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что МЧС региона объявило о штормовом предупреждении на утро 1 декабря. В регионе поднялся сильный ветер с порывами 25-30 метров в секунду. Из-за непогоды в городах переворачиваются машины, с жилых домов срывает кровлю. Пешеходам и автомобилистам нужно быть осторожными на дорогах.