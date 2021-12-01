Экс-главу Левокумского округа оштрафовали на 200 тысяч за превышение полномочий

В пресс-службе ФСБ России по Ставропольскому краю сообщила, что бывший глава Левокумского муниципального округа понесет наказание за превышение должностных полномочий. Он незаконно выписывал себе надбавки к зарплате и таким образом получил больше 746 тысяч рублей.

Анатолий Токарев доплачивал себе с 2013 по 2017 годы. 30 октября 2020 года против него завели уголовное дело, а в этом месяце озвучили приговор.

- 16 ноября 2021 года Левокумским районным судом Ставропольского края Токарев А.Н. признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей и взыскание в счет возмещения ущерба в пользу администрации Левокумского муниципального округа 763 383 рубля, - сказано в сообщении ведомства.

Пока что приговор не вступил в законную силу.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что экс-мэр Пятигорска Лев Травин получил три года заключения в колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Всего в деле было четыре эпизода, и сторона обвинения требовала 7 лет тюрьмы, но в итоге Травин понес наказание только за два инцидента.

При этом его адвокат уверен, что бывший мэр ни в чем не виновен.