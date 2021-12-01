Губернатор оставил под охраной Русский лес при строительстве объезда Ставрополя

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что при строительстве объездной дороги через Русский лес территория заказника останется под защитой.

- Мы снимем охранные обязательства только на полосу отвода: то есть на велосипедную дорожку, пешеходную дорожку, систему освещения, остановочные павильоны и саму дорогу: 2 полосы в одну сторону и 2 полосы в другую. А всё остальное останется под защитой, и эту защиту снять невозможно, - заявил Владимиров во время "Прямой линии" 30 ноября.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что жители Ставрополя выступили против строительства объезда через два заказника: "Русский лес" и "Ставропольский чернозем". Они составили петицию, в которой объяснили, что это повредит состоянию природы и предложили альтернативу.