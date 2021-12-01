На Ставрополье выделили 766 млн на строительство квартир для 600 сирот в 2022 году

Во время "Прямой линии" с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым 30 ноября обсудили вопрос обеспечения детей-сирот жилой площадью. В 2022 году больше 600 сирот получат новые квартиры.

Для строительства квартир в следующем году уже направили 766 миллионов рублей. Это практически вдвое больше финансирования в 2021 году. Квартиры построят в крупных городах региона: Ставрополе, Кисловодске, Невинномысске и т.д.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в 2022 году в Ставропольском крае планируют расширить программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. К 2025 году необходимо перевести из непригодных домов больше двух тысяч человек. Программа действует во всех муниципалитетах Ставропольского края.