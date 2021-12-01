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Общество1 декабря 2021 8:15

Ставропольская организация отдала приставам 5 млн за незаконную добычу недр

Предприниматели проводили работы без лицензии и попали под статью
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В пресс-службе УФССП Ставропольского края сообщили, что местная организация заплатила 5,3 миллиона рублей за незаконную добычу полезных ископаемых. Помимо этого директор внес исполнительный сбор в 373 тысячи рублей.

- Суд признал компанию виновной за допущенные нарушения по добыче без лицензии на пользование недрами на одном из земельных участков. В пятидневный срок организация добровольно решение суда не исполнила, и судебные приставы приступили к принудительным мерам, - рассказали в ведомстве.

Директор решил не доводить ситуацию до ареста имущества компании и возбуждения уголовного дела, поэтому внес пять миллионов.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что власти Ставропольского края все же начнут строительство объездной дороги Ставрополя через охраняемые природные зоны. Губернатор заверил, что заказники останутся под защитой, но жители города сомневаются в сохранности лесов.