31,7 тысячи жителей Ставрополья остались без электричества из-за порывистого ветра

В МЧС Ставропольского края рассказали, что на настоящий момент 31 747 человек остались без электричества из-за ветра, из них 6,2 тысячи - дети. Электричества или полностью, или частично нет в 21 населенном пункте.

- С 7:30 01.12.2021 на территории Изобильненского ГО, Ипатовского ГО, Новоалександровского ГО, Шпаковского МО, Грачевского ГО, Апанасенковского МО, Арзгирского МО, Левокумского МО и г. Ставрополь в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений (порывы сильного ветра), произошло повреждение линий электропередач, повалены деревья, повреждены кровли, - рассказали в ведомстве.

Сейчас рабочие пытаются восстановить подачу электричества. На провода упали ветки и стволы деревьев, оборвав их. Также МЧС выслало штормовое предупреждение и призвало оставаться дома по возможности.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о последствиях непогоды и публиковала фото с места событий. В Ставрополе ветер повалил грузовой автомобиль, сломал высокие деревья, которые опасно нависают над детской площадкой.