В Буденновске ураганный ветер сдул двухместный самолет в озеро Буйвола

Фото: instagram.com/budennovsk_night

В Буденновске из-за сильного ветра легкомоторный самолет оказался в воде. Его просто сдуло с посадочной полосы в озеро Буйвола. МЧС объявило штормовое предупреждение.

Известно, что летательный аппарат находился на территории яхт-клуба. В скором времени его достанут и поставят на место, ведь он служит достопримечательностью - участники и гости клуба часто фотографируются с ним.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о сильном ветре в Ставропольском крае 1 декабря 2021 года. Порывы ураганного ветра достигают 25-30 метров в секунду, переворачиваются грузовые машины, людей сбивает с ног. Очевидцы рассказали, что окна сильно дребезжали и было страшно, что стекла просто лопнут.

Сотрудники МЧС объявили штормовое предупреждение. Больше 31 тысячи человек из 9 городских округов оказались без электроэнергии, среди них 6 тысяч детей. Сейчас сотрудники ведомств ремонтируют сети.

Также об опасности предупредила Госавтоинспекция. Без необходимости лучше не выезжать на дороги, не оставлять автомобили под деревьями.