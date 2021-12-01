МТС на Ставрополье вдвое ускорила мобильный интернет

С начала года в 10 самых загруженных с точки зрения трафика территориях края (в Ставрополе, Невинномысске, Михайловске и городах КМВ) МТС вдвое увеличила скорость мобильного интернета для своих абонентов.

Дополнительную емкость МТС получила благодаря масштабному включению новых базовых станций TDD на базе ранее построенной 4G-сети.

В следующем году МТС продолжит развитие сети 4G сразу в нескольких стандартах. Акцент будет сделан на краевой столице, где сосредоточен максимально высокий пользовательский трафик, а также на городах-курортах Кавминвод.