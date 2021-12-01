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Общество1 декабря 2021 12:38

МТС на Ставрополье вдвое ускорила мобильный интернет

Марина СЕРГЕЕВА
Марина СЕРГЕЕВА
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С начала года в 10 самых загруженных с точки зрения трафика территориях края (в Ставрополе, Невинномысске, Михайловске и городах КМВ) МТС вдвое увеличила скорость мобильного интернета для своих абонентов.

Дополнительную емкость МТС получила благодаря масштабному включению новых базовых станций TDD на базе ранее построенной 4G-сети.

В следующем году МТС продолжит развитие сети 4G сразу в нескольких стандартах. Акцент будет сделан на краевой столице, где сосредоточен максимально высокий пользовательский трафик, а также на городах-курортах Кавминвод.