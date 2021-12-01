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Происшествия1 декабря 2021 12:44

Прокуратура взяла на контроль возвращение электричества в дома Ставрополья

Проблемы возникли из-за сильного ветра
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Прокуратура Ставрополья взяла на контроль ситуацию с восстановлением электроснабжения в крае. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ночь на 1 декабря в крае из-за сильного ветра было нарушено электроснабжение в 21 населенном пункте. Экстренные службы установили, что из-за непогоды были повреждены линии электропередачи и кровли дома, повалены деревья. Под отключение попало более 31 тысячи человек в Ставрополе, Изобильненском, Ипатовском, Новоалександровском, Шпаковском, Грачевском, Апанасенковском, Арзгирском, Левокумском округах. Без света остались 35 социально значимых объекта.