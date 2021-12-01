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Происшествия1 декабря 2021 12:53

Ветер на Ставрополье повредил 40 объектов социального значения

Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Во время совещания с главами городских округов Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров сообщил об ущербе после ураганного ветра. Из-за непогоды пострадали автомобили и дома. К счастью, о пострадавших людях не сообщалось.

- У нас около 40 социальных объектов повреждено. Есть многоквартирные дома, которые остались без крыш. Декабрь, людям холодно, дождь будет идти и так далее, восстанавливать нужно в авральном режиме, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о непогоде на Ставрополье. Больше 31 тысячи человек остались без электроэнергии из-за повреждения ЛЭП. На улицах переворачивались грузовые машины, людей сбивало с ног. МЧС региона утром разослало штормовое предупреждение.