В девяти округах Ставрополья могут ввести режим ЧС из-за ураганного ветра

В девяти городских округах Ставропольского края могут ввести режим ЧС из-за сильного разрушающего ветра. Губернатор края Владимир Владимиров настоял на таком решении во время совещания с главами округов.

Уже сейчас ветер с порывами 25-30 метров в секунду повредил социально значимые объекты, разбил и перевернул автомобили, вырвал с корнем деревья.

- У нас около 40 социальных объектов повреждено. Есть многоквартирные дома, которые остались без крыш. Декабрь, людям холодно, дождь будет идти и так далее, восстанавливать нужно в авральном режиме. - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что из-за непогоды в девяти округах региона отключилось электричество - повреждены ЛЭП. 31,7 тысяч человек остались без света, среди них 6,2 тысяч детей. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.