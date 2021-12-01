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Общество1 декабря 2021 13:28

Росреестр РФ издал приказ, который касается геленджичан

Администрация города-курорта уже выразила благодарность за оперативное взаимодействие по острому вопросу
Источник:kp.ru
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По инициативе администрации Геленджика в виду большого количества обращений граждан по вопросам обременений отраженных в выписках Росреестра, Росреестром РФ издан приказ. Документ касается внесения изменений в сборник классификаторов.

Статьям 56 и 56.1 присвоены разные классификационные коды. Для завершения реализации вопроса требуется доработка программного продукта. В результате в выписке будет отражена только статья, которая фактически относится к земельному участку.

Работа над этим изменением будет проведена в соответствии с установленным порядком при учете большой социальной значимости в максимально короткие сроки, позволяющие произвести изменения.

Администрация Геленджика выражает благодарность Росреестру за оперативное взаимодействие по острому вопросу.